Wybory w USA. Debata prezydencka Donald Trump - Joe Biden. Koronawirus, 15 dolarów za godzinę i pieniądze z Rosji

Wybory w USA. Biden: Rosja nie chce bym został prezydentem

- Powinieneś to wyjaśnić i przemówić do Amerykanów - wezwał Donald Trump. - Nie wziąłem ani centa od Rosjan. Nie brałem pieniędzy od żadnych państw, nigdy - zapewnił były wiceprezydent, który zaznaczył, że jego zeznania podatkowe są ogólnie dostępne, a Donald Trump wciąż ich nie udostępnił.

Donald Trump: nie jestem typowym politykiem i dlatego mnie wybrano

Kandydat Demokratów podkreślał trudną sytuację gospodarczą amerykańskich rodzin w trakcie epidemii. - Tu nie chodzi o jego rodzinę czy moją, to chodzi o twoją rodzinę. A twoja rodzina cierpi. Jeśli jesteś w klasie średniej, to bardzo cierpi teraz - mówił, zwracając się do amerykańskich wyborców.

Debata prezydencka: płaca minimalna

Trump powiedział również, że rozważyłby podwyższczenie płacy minimalnej, ale nie do poziomu, który doprowadziłby przedsiębiorstwa do upadku. Mówił, że istnieje ryzyko, że może to doprowadzić do zwolnień pracowników.