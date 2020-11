Wybory USA. Post Michelle Obamy robi furorę w Internecie

We wtorek w mediach społecznościowych na profilu Michelle Obamy pojawił się wpis. Była pierwsza dama rozpoczęła go od słów "W tym tygodniu dużo się zastanawiałam nad tym, gdzie byłam cztery lata temu". W dalszej części wpisu odniosła się ona, do Hillary Clinton, która poniosła stratę. "Hillary Clinton właśnie poniosła poważną stratę, przegrała znacznie mniejszą ilością głosów, niż w tym roku. Byłam zraniona i rozczarowana – ale głosy zostały policzone i Donald Trump wygrał. Przemówił naród amerykański. A jednym z wielkich obowiązków prezydencji jest słuchanie".

Była pierwsza dama w swoim wpisie, wspomniała, że ona i Barack Obama poinstruowali personel, aby zrobił dla Trumpów to, co "zrobili dla nas George i Laura Bush: przeprowadził pełną szacunku, płynną zmianę władzy – jedną z charakterystycznych cech amerykańskiej demokracji".

Wybory USA. Michelle Obama o amerykańskiej demokracji

Michelle Obama napisała, że nie wszystko było dla niej łatwe. "Donald Trump szerzył rasistowskie kłamstwa na temat mojego męża, które naraziły moją rodzinę na niebezpieczeństwo. To nie było coś, co byłam gotowa wybaczyć. Wiedziałam jednak, że dla dobra naszego kraju muszę znaleźć siłę i dojrzałość, aby odłożyć złość na bok".

Michelle Obama skrytykowała zachowanie Donalda Trumpa

Pod koniec wpisu Obama zwróciła się do Amerykanów oraz samego Donalda Trumpa - "Dlatego chcę zachęcić wszystkich Amerykanów, a zwłaszcza przywódców naszego kraju, niezależnie od partii, do uszanowania procesu wyborczego i zachęcania na swój sposób do płynnego przekazania władzy, tak jak robili to zasiadający prezydenci w całej naszej historii".