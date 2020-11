Wybory USA. Joe Biden, czy Donald Trump? Zaskakujące wyniki w Google

Donald Trump czy Joe Biden? Kto wygrał wybory prezydenckie w USA? To pytanie od wtorku nie schodzi z ust amerykanów, ale i bacznych obserwatorów na całym świecie.

Najnowsze sondażowe wyniki wskazują, że to Joe Biden (kandydat Demokratów) ma większe szanse na zwycięstwo. Według stacji CNN Biden może liczyć na głosy 205 elektorów (do zapewnienia prezydentury potrzebuje 270). Z danych sondażowych wynika również, że kandydat Demokratów zwyciężył w głosowaniu powszechnym, jednak to nie ono zdecyduje o rezultacie wyborów.