Wybory USA. Donald Trump: "Wygramy"

Wybory w USA za nami. W Stanach Zjednoczonych liczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich zbliża się ku końcowi. Według amerykańskich mediów kandydat demokratów Joe Biden zapewnił sobie ponad 270 głosów w Kolegium Elektorów. To właśnie on 20 stycznia zostanie zaprzysiężony na prezydenta.

Obecny prezydent Donald Trump nie zgadza się z wynikami wyborów. Zdaniem jego obozu, w tzw. wahających się stanach (swing states), które decydują o tym, który z kandydatów trafi do Białego Domu, doszło do nieprawidłowości. Głos w tej sprawie zabrał we wtorek sam Donald Trump. "Wygramy. Robimy duże postępy. Wyniki pojawiają się w przyszłym tygodniu. Uczyńmy Amerykę znów wielką" - napisał Trump na Twitterze.