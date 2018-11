Wybory samorządowe 2018. Rusza II tura

Wielkimi krokami zbliża się II tura wyborów samorządowych 2018. Cisza wyborcza obowiązuje od piątku od północy do godziny 21 w niedzielę. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński zaznaczył, że "wybory będą prostsze", jednak "nie może gwarantować tego, że wyniki będą już na drugi dzień".

- Chcielibyśmy, żeby to nastąpiło bezzwłocznie, ale to słowo ma różne podteksty, znaczenia. Może to być w poniedziałek przed południem albo po południu, może być we wtorek. Chcielibyśmy podać wyniki już następnego dnia po wyborach, ale zastrzegam, że nie możemy tego gwarantować w 100% – mówił na konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.