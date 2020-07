Wybory prezydenckie w USA. Joe Biden zapowiada unieważnienie decyzji ws. wystąpienia USA z WHO

Wybory prezydenckie w USA. Donald Trump zdecydował o wystąpieniu Stanów Zjednoczonych z USA. Jego kontrkandydat w wyborach prezydenckich już zapowiedział, że unieważni tę decyzję urzędującego prezydenta.

Wybory prezydenckie w USA. Joe Biden chce zmienić decyzję Donalda Trumpa

Donald Trump podjął decyzję o wystąpieniu Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Prezydent Stanów Zjednoczonych ma za złe WHO, że ta odpowiednio nie zareagowała podczas epidemii koronawirusa w Chinach i pozwoliła na rozprzestrzenienie się epidemii na cały świat. Decyzja Trumpa krytykowana jest przez ekspertów i polityków. Krytykuje ją Joe Biden, który ma wystartować w wyborach prezydenckich w USA.

"Amerykanie czują się bezpieczniejsi, kiedy Ameryka jest zaangażowana we wzmacnianie globalnego zdrowia. Pierwszego dnia mojej prezydentury dołączę ponownie do WHO i potwierdzę nasze światowe przywództwo" - napisał Biden na Twitterze. Polityk nie ukrywa, że Stany Zjednoczone powinny być członkiem WHO.

Wybory prezydenckie w USA. Stany Zjednoczona wystąpiły z WHO

O wycofaniu USA z WHO poinformował na Twitterze senator Bob Menendez. Wcześniej prezydent poinformował Kongres o swojej decyzji. W kwietniu prezydent wstrzymał przekazywanie WHO amerykańskich składek, a w maju zapowiedział, że jeśli organizacja nie zobowiąże się do poprawy sytuacji, finansowanie zostanie wstrzymane na stałe.

Na początku epidemii koronawirusa w Stanach prezydent USA Donald Trump oskarżył WHO o szerzenie dezinformacji na temat COVID-19. Polityk nie tylko nakazał wstrzymanie finansowania WHO, ale zapowiedział, że nakazał analizę "roli WHO w niewłaściwym zarządzaniu kryzysem i tuszowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa”.

- Mamy obowiązek wymagać od WHO pełnej odpowiedzialności za zajęcie się epidemią. Gdyby organizacja wykonała należycie swoją pracę, moglibyśmy zminimalizować liczbę przypadków śmiertelnych. Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa - mówił Trump.

USA do tej pory były największym płatnikiem na rzecz WHO. W tym roku miały jej przekazać prawie 116 mln dolarów.

