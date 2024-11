Wybory prezydenckie w USA. Jest reakcja bitcoina

Co zdecyduje o wygranej?

W obecnych wyborach prezydenckich w USA kluczową rolę odgrywają tzw. swing states, czyli stany wahające się, które mogą zadecydować o ostatecznym wyniku. Do najważniejszych z nich należą: Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada, Karolina Północna, Floryda, New Hampshire oraz Ohio. Te stany są szczególnie istotne, ponieważ ich wyborcy często zmieniają swoje preferencje między Demokratami a Republikanami, co sprawia, że wynik w nich jest trudny do przewidzenia.