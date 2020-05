Wybory prezydenckie. Nowy spot PiS i sztabu Andrzeja Dudy uderzający w opozycję. Kluczowy przekaz: współpraca albo chaos

Rzecznik kampanii głowy państwa zaprezentował spot, który można obejrzeć poniżej. Kluczowy przekaz PiS: "Najważniejsza jest współpraca w sytuacjach kryzysowych, gdy liczy się każdy dzień, by ratować miejsca pracy, by państwo mogło sprawnie działać. Co ma do zaproponowania Polakom opozycja?".