Wybory prezydenckie 28 czerwca. Nieoficjalnie: PiS brał pod uwagę wcześniejsze terminy przeprowadzenia wyborów

Znamy datę wyborów prezydenckich. Prace Senatu zweryfikowały plany PiS

Sejm ustawę uchwalił we wtorek.

Wybory prezydenckie 2020. Jest data. Witek: Mówiłam, że nie będę zwlekać. Wybory 28 czerwca

- Przegłosowaliśmy poprawki Senatu do ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku. Mówiłam na ostatniej konferencji, że nie będę zwlekać z ogłoszeniem daty wyborów - powiedziała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Jak przyznała: - Otrzymałam informację od PKW o pozytywnym zaopiniowaniu kalendarza wyborczego, który przedstawiłam. Prawo wyborcze to jedno z podstawowych praw każdego obywatela i nie może być tak, że jakakolwiek partia polityczna uznaje, że ona ma prawo decydować, czy wybory prezydenckie się odbędą i w jakim terminie, a mieliśmy z tym do czynienia mniej więcej od początku marca - zarzucała opozycji Elżbieta Witek.

Wcześniej stwierdziła, że PiS był przygotowany na wybory 10 maja. - Kampania cały czas trwała i wybory 10 maja powinny się były odbyć. Byliśmy na to przygotowani. Jednocześnie zwracaliśmy uwagę na dwie kwestie. Pierwsza, najważniejsza to zabezpieczenie zdrowia i życia Polaków, bo to było najważniejsze od samego początku trwania epidemii, a z drugiej strony staramy się działać szybko i skutecznie, na tyle skutecznie, żeby przeciwdziałać zwalnianiu pracowników, żeby wspierać przedsiębiorców, chronić nasz przemysł i gospodarkę - mówiła w środę marszałek Elżbieta Witek.