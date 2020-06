Wybory prezydenckie 2020. W Kaliszu wyborcy narażeni na "prysznic środkiem dezynfekującym"

Wybory prezydenckie 2020. Kalisz i nietypowy "prysznic" w lokalu

- Kobieta kierowała strumień spryskiwacza nie tylko na ręce, ale na twarz i ubranie do pasa. Miała też zapewniać, że robi to dla ich dobra - przekazał w rozmowie z Radiem Poznań komisarz Adam Plichta.

Komisarz wyborczy poinformował, że członkini komisji została upomniana. - Obowiązkiem członków komisji jest jedynie wskazywać wyborcom płyn do dezynfekcji i prosić o skorzystanie. Natomiast nie ma mowy o takim zmuszaniu - podkreślił. Radio Poznań o komentarz w sprawie zwróciło się również do wielkopolskiej policji . - Ta sprawa do nas nie trafiła - zaznaczył mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wybory prezydenckie 2020. Trwa głosowanie

By oddać głos musimy mieć ze sobą także dowód osobisty lub paszport, który posłuży do zweryfikowania naszej tożsamości. Warto pamiętać też o tym, by wizyty w lokalu wyborczym nie odkładać na ostatni moment. Z wielu miejsc w Polsce dochodzą informacje o nawet kilkusetmetrowych kolejkach do urn wyborczych.