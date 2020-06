Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: wygram te wybory

- Nasza walka w czasie Powstania Warszawskiego była wynikiem tego, że Niemcy niszczyli naszą człowieczą godność. Dzielili ludzi na tych, którzy nie mieli prawa żyć - Żydzi, homoseksualiści, inni kolorowi. Każdy człowiek ma swoją godność, prawo, by go szanowano - mówiła podczas konferencji Wanda Traczyk-Stawska, walcząca w powstaniu żołnierka i przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

- Obserwowaliśmy przez ostatnie dni z niepokojem, co się dzieje w kampanii wyborczej. Nie ma zgody na to, żeby jednych napuszczać na drugich - mówił obecny na konferencji Rafał Trzaskowski . - Silny prezydent powinien walczyć z mową nienawiści , stygmatyzowania kogokolwiek. Ale mówiłem także o potrzebie wspólnoty. Myśmy tego zapomnieli, a powstańcy nas tego uczą - dodał.

Kandydat KO przekonywał, że teraz trzeba zająć się "walką z kryzysem, walką o każde miejsce pracy”. - Później, po głębokich analizach, po tym, jak stwierdzimy ponad wszelką wątpliwość , że UE jest do tego gotowa, że nasza gospodarka jest do tego gotowa, wtedy dopiero można podejmować odpowiedzialną decyzję - dodał.

Wybory prezydenckie 2020. Trzaskowski: nastroje społeczne się zmieniają, czuję to

Szansę na zadanie pytania dostał także korespondent AFP. Zapytał Trzaskowskiego między innymi o jego pozew przeciwko TVP, a także o to jak kampania wyborcza zmieniła Polskę. Chciał także wiedzieć, czy Trzaskowski ma nadzieję na wygranie wyborów, a jeśli tak, to dlaczego.

- Większość osób widzi, że wiele z obietnic rządu nie zostało spełnionych i nie ma on kontroli nad tym, co dzieje się choćby w sferze ekonomii - stwierdził kandydat KO. - Myślę, że nastroje społeczne się zmieniają, czuję, to każdego dnia na ulicach polskich miast i wsi. Uważam, że wygram te wybory właśnie dlatego, że ludzie mają dość niekompetencji tego rządu - odparł.

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski o rozdziale Kościoła i państwa

To już kolejna wypowiedź Rafała Trzaskowskiego dla zagranicznych mediów. We wtorek odpowiadał na pytania dziennikarz Reutersa, dotyczące ostatniego materiału TVP o restytucji mienia żydowskiego oraz rozdziału państwa i Kościoła. Także i w tym przypadku kandydat KO odpowiadał po angielsku.

- Mam duży szacunek do tradycji, ale byłem ministrem administracji i byłem odpowiedzialny za kontakty państwa z Kościołem. Musi dojść do rozdziału. Zamierzamy umożliwić obywatelom podjęcie decyzji, czy przeznaczą niewielką część podatku, jeden procent, na Kościół lub wyznanie - zapowiedział kandydat na prezydenta.

Odnosząc się do materiału TVP o mieniu żydowskim, stwierdził, że "jest zaskoczony tym, że partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość i jej telewizja próbują wprowadzić tak delikatny temat do kampanii wyborczej". Stwierdził, że powinien on zostać przedyskutowany, biorąc pod uwagę "interes państwa", w taki sposób, by "nie wywoływało to problemów".