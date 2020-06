Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski skonfrontował się z wyborcą. Mężczyzna mówił po angielsku

Na miejscu na Trzaskowskiego czekał młody wyborca, który podszedł do niego, aby porozmawiać z nim po angielsku. - Powiedział pan, że znajomość języka angielskiego jest bardzo ważna, jeśli chce się być prezydentem. Moim zdaniem, tak jak powiedział premier, najważniejszym językiem jest język interesów Polski - powiedział mężczyzna do prezydenta Warszawy.

Rafał Trzaskowski zapytał swojego rozmówcę, skąd pochodzi, na co ten odparł, że jest z Wirginii w Stanach Zjednoczonych.

Po wymienieniu kilku zdań z mężczyzną kandydat KO zwrócił się do niego i powiedział: "nie masz amerykańskiego akcentu. Brzmisz jak Polak".

- To bardzo problematyczne. W ogóle nie brzmisz jak Amerykanin. Masz typowy polski akcent, który słyszałem wiele razy. Musi być nieprawdziwy - mówił dalej Rafał Trzaskowski, dodając, że "musi przyłożyć się do nauki angielskiego".

Mężczyzna skrytykował Trzaskowskiego za to, że nie posiada on kwalifikacji niezbędnych do tego, aby zostać prezydentem.