Wybory prezydenckie 2020. Nietypowy apel. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin prosi o wycofanie się kontrkandydatów Andrzeja Dudy

- Jeśli nie chcemy dopuścić do powrotu do władzy w Polsce ekipy Donalda Tuska, która realizowała bardziej interesy i cele niemiecko-francuskie w Europie, to trzeba zrobić wszystko, aby jeden kandydat centroprawicy uzyskał maksymalną liczbę głosów już w pierwszej turze - zaapelował w rozmowie z Radiem Maryja lider Zjednoczenia Chrześcijański Rodzin Bogusław Rogalski.