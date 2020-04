Wybory prezydenckie 2020. Koronawirus zakręcił wyborami w Korei. Ten efekt to marzenie polityków PiS

Rządząca partia w Korei otrzymała rekordowe poparcie wyborców, wprowadzając 180 przedstawicieli do 300-osobowego parlamentu. Przed epidemią koronawirusa koreański prezydent Mun Dze In obwiniany był za nieudolność w polityce zagranicznej i gospodarczej, a jego otoczeniem wstrząsały afery polityczne, związane m.in z nadużywaniem władzy przez upolitycznioną prokuraturę. Jednak działania prezydenta popiera już nie 30 proc. obywateli jak przed epidemią , ale połowa Koreańczyków.

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda może skorzystać na epidemii

- Takie zdarzenia zawsze wzmacniają prezydenta, przynajmniej dopóty, dopóki nie zostanie oskarżony o to, że sobie z nim nie radzi. Na razie jednak rządzący radzą sobie z kryzysem lepiej, niż przypuszczałem - komentował prof. Antoni Dudek, politolog UKSW w rozmowie z Polska "The Times". Jego zdaniem PiS i Duda będą dążyć do tego, aby wybory odbyły się w przewidzianym terminie, wychodząc z założenia, że będą wtedy mieć większe szanse niż jesienią. Ryzyko, którego chcą się ustrzec to upadek służby zdrowia pod naporem epidemii lub krach gospodarczy wynikający z narzuconych obostrzeń.