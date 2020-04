Wybory prezydenckie 2020. Brytyjski dziennik o pomyśle PiS: "to szaleństwo"

"To niepotrzebne szaleństwo mówi wiele o politycznej celowości PiS i jego pogardzie dla demokratycznych norm" - czytamy na łamach brytyjskiego dziennika, który wylicza kraje zdecydowane na to, by przełożyć wybory. Chodzi o Serbię, Rumunię czy też Macedonię Północną. Przywołano również niedawną decyzję Władimira Putina. Polityk zarządził, by głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji, które mogą przedłużyć jego kadencję jako prezydenta Rosji, zostało odłożone na późniejszy termin.