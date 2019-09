Wybory parlamentarne i kolejna konwencja Lewicy. Przedstawili Zielony Pakt dla Polski

Lewica podczas sobotniej konwencji w Gdyni przedstawiła program dotyczący zmian klimatycznych. To Zielony Pakt dla Polski - rozwiązania, dzięki którym, jak mówią, "zatroszczymy się o klimat, ochronimy polską przyrodę i zadbamy o zwierzęta". - Jeżeli chcemy, by nasze dzieci żyły w bezpiecznym świecie, musimy działać - mówił Adrian Zandberg.

Wybory parlamentarne 2019 coraz bliżej. Lewica przedstawia program ws. zmian klimatycznych (PAP, Fot: Adam Warżawa)

- Wierzę, że Polska może stać się krajem solidarności pisanej z małej litery. Krajem troski, otwartości, dialogu, pomocy. Myślę, że to nie tylko moje i Lewicy marzenie. Wystarczy porozmawiać z ludźmi na ulicach. Polacy myślą o innych, słyszymy to, gdy rozmawiamy z wyborcami - mówił Adrian Zandberg, który jako pierwszy zabrał głos na sobotniej konwencji Lewicy w Gdyni.

I dodał: - Jeżeli chcemy, by nasze dzieci żyły w bezpiecznym świecie, musimy działać. Musimy unowocześnić gospodarkę, by nie niszczyła klimatu. Proponujemy inwestycje w czystą energetykę i nową technologię bezpieczną dla środowiska. Zielona gospodarka, innowacyjne technologie nie powstaną same. Dokładnie tak jak wtedy, kiedy rosła tutaj Gdynia, istotną rolę musi odegrać państwo. Lewica podniesie nakłady na badania i rozwój do 2% PKB i uruchomimy narodowy program wspierania innowacyjności, program Kopernik.

Włodzimierz Czarzasty. "Dosyć hejtu" Później na scenie pojawił się Włodzimierz Czarzasty. Wspominał prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Pamiętacie, jak walczyliśmy z hejtem? Każdy przyrzekał, mówił - będziemy wrażliwi, delikatni. Nie będziemy się obrażali. A okazało się, że w ministerstwie sprawiedliwości powstała farma hejterów. Co wy robicie? Przecież żeście na grobie Adamowicza obiecali, że nie będziecie pluli. Dosyć tego hejtu - mówił Czarzasty.

- Urodziła mi się wnuczka. Chciałbym, żeby była wychowywana w normalnym, uśmiechniętym państwie. A żeby tak było trzeba dopuszczać na scenę młodych. Dawać im możliwość powiedzenia co myślą - powiedział Czarzasty i zaprosił na scenę licealistę, Kubę.

- Teraz ekologizm będzie w modzie, nie egoizm. Czasu jest coraz mniej. Ludzkość stoi przed wyzwaniem. Moje pokolenie może nawet nie dożyć do starości. Gdy przyjdą susze może zabraknąć jedzenia i wody. Musimy walczyć o klimat - mówił Kuba.

Zielony Pakt dla Polski Głos zabrały Beata Maciejewska i Paulina Nowak. - Jeszcze kilka lat temu zmiany klimatu była tematem abstrakcyjnym. Dzisiaj płoną lasy, topią się lodowce. Klimat wpływa na to, jak żyjemy. Z każdym rokiem będzie coraz gorzej. Zmiana klimatu to wyzwanie, które muszą podjąć politycy. Musimy działać już teraz - mówiła Paulina Nowak.

- Wczoraj w 130 krajach odbył się strajk klimatyczny. Uczniowie zamiast pójść na lekcje wyszli na ulice i zaczęli protestować. Jestem z nich dumna. Dziś lewica chce odpowiedzieć konkretnymi propozycjami. Czas zacząć działać Jesteśmy na to gotowi - dodała.

Beata Maciejewska przedstawiła założenia Zielonego Paktu dla Polski. - To niezwykle ważny dokument. Mógł powstać tylko na lewicy. Tego, co nas łączy, nie ma żadne inne ugrupowanie. To innowacyjność, wrażliwość i odwaga. Nikt inny tego nie ma -powiedziała Maciejewska.

Zielony Pakt dla Polski 10 punktów: Czysta energia w każdym domu Zakaz importu węgla Nowy zielony przemysł i zielone miejsca pracy Polska wolna od smogu Koniec suszy Pakiet dla lasów Fundusz dzikiej przyrody Koniec z "betonozą" Koniec ferm futrzarskich, chowu klatkowego i zwierząt w cyrkach Rzecznik praw zwierząt

Robert Biedroń. "Wielkie wyzwanie" Na koniec głos zabrał Robert Biedroń. - Mówiliśmy dużo o katastrofie klimatycznej. Chcę podziękować młodym ludziom, którzy wychodzą w tej sprawie na ulice. Na szczęście dzisiaj Lewica przedstawiła swój pomysł na to, jak walczyć z katastrofą klimatyczną. To 10 punktów. Let’s make Poland great again - mówił Biedroń.

- To wielkie wyzwanie. Ale te decyzje mogą zaczynać się od małych zmian. Musimy zacząć działać lokalnie. Potrafimy brać sprawy w swoje ręce - dodał.

Biedroń pokazał przekrój pnia "pewnego drzewa, które zostało ścięte za naszego rządu". - W 1918 roku został posadzony w Parku Białowieskim. Przeżyło II wojnę światową. 44 lata komuny i PRL. Było świadkiem podpisywania konstytucji. Wchodziło z nami do UE. I w 2017 roku zostało ścięte. To symbol hańby - mówił.

- Hańba, hańba - odpowiedziała widownia.

- Żadne drzewo nie będzie bez powodu ścięte! - podsumował Biedroń.