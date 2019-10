Wybory parlamentarne 2019. Są kłopoty z dopisaniem do spisu wyborców

Internauci alarmują, że nie mogą się dopisać do spisu wyborców. Od godziny 22.00 w piątek niedostępny jest system ePUAP i witryna internetowa obywatel.gov.pl. Zaplanowana przerwa serwisowa potrwa dłużej niż przewidywano.

Wybory parlamentarne 2019.

"Serwis ePUAP nie działa, a jest to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego głosowanie poza swoim miejscem zamieszkania. Na parę dni przed wyborami sytuacja co najmniej dziwna, a już na pewno niedopuszczalna" - napisał do TVN24 Bis jeden z internautów.

Faktycznie, Centralny Ośrodek Informatyki informował w piątek, że platforma ePUAP będzie niedostępna w nocy z piątku na sobotę.

"Uwaga! Dziś od godziny 22:00 do jutra do godziny 5:00 będziemy prowadzić planowe prace serwisowe. Wiążą się one z niedostępnością systemów takich jak Pz.gov.pl, Epuap.gov.pl czy Obywatel.gov.pl. Przepraszamy za utrudnienia z tym związane" - napisał COI na Twitterze.

Przerwa będzie dłuższa

W sobotę rano na stronie ePUAP pojawiła się informacja o wydłużeniu przerwy serwisowej. System ma być ponownie dostępny po godz. 13.00. Taki sam komunikat pojawił się na stronie obywatel.gov.pl.

Tylko do wtorku 8 października można dopisywać się do spisu wyborców w Polsce. Dotyczy to osób, które w dniu wyborów będą przebywali poza miejscem stałego zamieszkania. Wybory do parlamentu odbędą się w niedzielę 13 października.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na terenie której zamierzamy głosować. Do spisu wyborców można się też dopisać przez internet. Trzeba mieć jednak profil zaufany i konto na ePUAP. To ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia komunikację obywateli z urzędami.

