Wybory parlamentarne 2019. Paweł Olszewski chwali się poparciem oszusta

Kandydat KO na wybory parlamentarne 2019 opublikował na swoim profilu na Twitterze krótkie nagranie. Paweł Olszewski chwali się poparciem Jana Lewana, piosenkarza skazanego w 2003 roku w USA za oszustwa finansowe.

"Gdybym powrócił do Bydgoszczy, to bym głosował na Pawła Olszewskiego, który zawsze dotrzymuje swoich obietnic dla Bydgoszczy. He is the man for you!" - mówi Lewan na nagraniu. "Bardzo dziękuję, to niezwykle miły gest. Janku, dziękuję i do zobaczenia w Bydgoszczy" - skomentował Olszewski.