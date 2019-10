Wybory parlamentarne 2019. Paweł Kukiz o koalicjach po wyborach

Wybory parlamentarne w niedzielę, a już padają pytania o to, co stanie się po ogłoszeniu wyników. - Nie wejdę w koalicję z PiS, bo oni nie zaakceptują naszych postulatów - mówi Paweł Kukiz. Apeluje też do lidera PO Grzegorza Schetyny.

Paweł Kukiz o możliwe koalicje po wyborach pytany był na antenie TVN24. - PiS nie spełni naszych postulatów - jestem o tym przekonany (...) Rozmawiałem z nimi przecz cztery lata - mówił jeden z liderów PSL-Koalicja Polska.

- Cztery lata przekonywałem do potrzeby zmiany ordynacji wyborczej. Nie chcą tego, więc jakikolwiek sojusz z PiS odpada - stwierdził Kukiz. Dodał, że głosowanie na PSL-Koalicję Polską to decyzja, czy wybiera się na demokrację czy dyktaturę PiS.

- Nie mylmy koalicji z porozumieniem. Nigdy nie chciałem, nie miałem aspiracji żeby rządzić, bo się na tym nie znam. Z całą pewnością PSL chce rządzić, ale wpisali postulaty do swojego programu, które mnie interesują. Postulaty zmieniające ustrój państwa i budujące w Polsce demokrację i kończące z systemem autorytarnym - przekonywał.

Kukiz stwierdził także, że nie podoba mu się pomysł szerokiej koalicji rządowej "wszyscy przeciwko PiS". - Koalicja "wszyscy przeciw postkomunistycznemu ustrojowi" tak. Tu nie chodzi o konkretne partie, ale sytuację, w której wódz i szef partii decyduje o wszystkim - mówił.

Paweł Kukiz zwrócił się również do lidera PO Grzegorza Schetyny. - Jeśli osiągniesz marny wynik i przestaniesz być szefem PO, to ja obiecuję, że nie wejdę w koalicję z PiS - powiedział. - Przeraża mnie taka sytuacja, że ta Platforma ma tak marne poparcie, że właściwie jest małe prawdopodobieństwo, by w jakikolwiek sposób liczyła się w tej grze o władzę - komentował sytuację w opozycji.

- Może pan zagwarantować, że nie odejdą od pana nowi posłowie do PiS? - dopytywał o powyborcze scenariusze prowadzący rozmowę Konrad Piasecki. - Taki właśnie niestety jest system - odpowiedział Kukiz, przyznając, że nie może złożyć takich gwarancji. Przypomniał też nazwiska działaczy PO oraz posłów PSL, którzy przeszli do PiS.

Paweł Kukiz: tylko Neumann dał się nagrać

Komentując sprawy Mariana Banasia i Sławomira Neumanna, lider Kukiz'15 zwrócił uwagę, że nieprawidłowości dotyczą wszystkich partii.

- W sprawie Mariana Banasia zawiodło państwo. Nie wierzę jednak, że służby nie wiedziały o kamienicy prezesa NIK. (...) To co powiedział Sławomir Neumann, że każdy członek partii jest chroniony, dotyczy każdego ugrupowania. Tylko Neumann dał się nagrać - mówił.

Kukiz stwierdził również, że Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno zająć się finansowaniem kampanii wyborczej PiS.