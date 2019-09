Wybory parlamentarne 2019. Patryk Jaki o "wywaleniu na zbity pysk" Klaudii Jachiry

Europoseł skomentował ostatnią aktywność kontrowersyjnej kandydatki KO w wyborach parlamentarnych 2019. Odniósł się również do awantury związanej z "Sokiem z Buraka".

Do sprawy odniósł się Patryk Jaki. - Jeżeli Platforma Obywatelska nie wywaliła jeszcze jej na zbity pysk za to, co zrobiła przed tym pomnikiem, to znaczy, tak ja to rozumiem, że się z nią zgadza. Ona dalej występuje pod szyldem PO. Platforma jest partią antypatriotyczną. To jest po prostu skandal - mówił europoseł PiS na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

- Niedawno mówili, że chcą walczyć z hejtem. W sprawie Emi co chwilę były nawoływania do dymisji Zbigniewa Ziobry. Dzisiaj udają, że tematu już nie ma. Ja na to nie pozwolę, choćbym miał robić codziennie konferencje prasowe. Jak wam nie wstyd politycy Platformy. Hańba! To przykład na to, jak by rządzili w Polsce, gdyby doszli do władzy - podsumował europoseł.