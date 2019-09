Wybory parlamentarne 2019. Kontrowersyjne pomysły PiS. Opozycja: "śmierdzą dyktaturą"

Pomysły PiS zniesienia immunitetów i wprowadzenia samorządu dziennikarskiego spotkały się ze zdecydowaną reakcją opozycji. - Śmierdzą dyktaturą - stwierdziła dobitnie Kamila Gasiuk-Pihowicz z PO-KO.

Projekty PiS wywołały burzę . Głos w sprawie zabrali na zwołanej we wtorek konferencji prasowej Kamila Gasiuk-Pihowicz i Kazimierz Michał Ujazdowski. - Ostatnie pomysły PiS śmierdzą dyktaturą. PiS od 4 lat wyburza niezależność polskich sądów, wymiaru sprawiedliwości. Krok po kroku polskie sądy są upodabniane do sądów w Rosji, na Białorusi, gdzie sędzia, prokurator są podnóżkami polityków, którzy aktualnie rządzą. Propozycje PiS zmierzające do likwidacji immunitetów wpisują się w ten bardzo niebezpieczny trend - komentowała Gasiuk-Pihowicz.

W ocenie posłanki, "niebezpiecznym trendem" jest również pomysł stworzenia przez Jarosława Kaczyńskiego samorządu dziennikarskiego. - Dla każdego, kto obserwuje życie polityczne, jest jasne, że będzie to narzędzie do zastraszania dziennikarzy - stwierdziła.

- Program PiS w odniesieniu do cywilizowanych zasad jest czymś absolutnie drastycznym. Nie waham się powiedzieć, że mamy do czynienia z próbą skoszarowania dziennikarzy, niewygodnych urzędników, prokuratorów, sędziów i wywieraniem presji na zwykłego obywatela, żeby lepiej siedział cicho i nie wypowiadał słów krytycznych wobec władzy - punktował Ujazdowski.

- Zniesienie immunitetu sędziowskiego, który jest standardem w polskiej i europejskiej tradycji prawnej, to jest coś, co nazywam skoszarowaniem sędziów i prokuratorów. Pomysł przymusowego samorządu dla dziennikarzy to forma nieznana w polskiej tradycji prawnej. To też próba poddania kontroli tego świata, który jest gwarancję wolności politycznej - podsumował.