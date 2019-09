Wybory parlamentarne 2019. Już wiadomo, kto zastąpi śp. Kornela Morawieckiego

Marek Adam Komorowski, obecny wicemarszałek województwa podlaskiego, ma zastąpić śp. Kornela Morawieckiego w roli kandydata na senatora - wynika z nieoficjalnych na razie informacji.

Kornel Morawiecki był kandydatem PiS w zbliżających się wyborach do Senatu w okręgu numer 59. To, że partia ma zamiar wystawić nowego kandydata, przekazał Radiu Białystok pełnomocnik partii w Podlaskiem, szef MEN Dariusz Piontkowski. Nie podał jednak nazwiska nowego kandydata.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w przypadku śmierci kandydata przed wyborami, komitetowi wyborczemu przysługuje prawo wskazania jego następcy - najpóźniej jednak w 15 dniu przed dniem wyborów. Nie wymaga to kolejnej zbiórki co najmniej 2 tys. podpisów, co jest konieczne przy zgłaszaniu kandydatów na senatora.