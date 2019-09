Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Gowin apeluje do Platformy Obywatelskiej

"Wasi liderzy w stosunku do haniebnych wypowiedzi i zachowań Klaudii Jachiry chowają głowę w piasek i udają, że tak być musi bo taka jest dzisiaj Platforma" - pisze wicepremier Jarosław Gowin. Były polityk PO apeluje o reakcję w stosunku do kandydatki KO do Sejmu.



Wybory parlamentarne 2019. Wicepremier Jarosław Gowin wystosował apel do polityków PO (PAP, Fot: Jacek Bednarczyk)

"Choć nasze zdania różnią się w wielu kwestiach, to nigdy nie myśleliśmy, że odsuniemy się od siebie tak daleko" - stwierdza w apelu Gowin. "Nie chodzi o sferę polityczną, ale tę czysto ludzką. Temperatura sporu politycznego rośnie, trwa kampania wyborcza, czas w którym z ust polityków często padają niefortunne słowa. Wierzymy jednak, że istnieją granice, których nie należy przekraczać” - dodaje polityk w liście.

Pod apelem podpisali się również dawni członkowie PO, którzy obecnie zasilają partię wicepremiera. "Przypomnijcie sobie czym kiedyś była Platforma Obywatelska i dlaczego się w niej znaleźliśmy. Czy dziś możecie z czystym sumieniem powiedzieć: to jest Platforma jaką chciałem zbudować? Postawcie sobie pytanie - czym dziś jest PO?” - piszą autorzy odezwy.

Sygnatariusze zwracają uwagę, że liderzy Koalicji Obywatelskiej "w stosunku do haniebnych wypowiedzi i zachowań Klaudii Jachiry chowają głowę w piasek i udają, że tak być musi bo taka jest dzisiaj Platforma".

"Znamy się wiele lat i wiemy, że Was to oburza i szokuje. To nie jest Wasz świat. W nim nie można szydzić z ludzkich tragedii, cierpienia, dramatów i żałoby. Ten list to prośba o reakcję. Możecie to zrobić nie tylko dla dobra swojej partii, ale przede wszystkim po to, żeby zamanifestować kim jesteście" - czytamy w liście.

Wybory parlamentarne 2019. Kim jest Klaudia Jachira?

Przypomnijmy: Klaudia Jachira jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Kontrowersyjna youtuberka znana jest z wielu happeningów publikowanych w internecie. Na jednym z filmików oświadczyła, że "istotą funkcjonowania" Prawa i Sprawiedliwości "było dostarczanie młodych mężczyzn Jarosławowi Kaczyńskiemu". W innym parodiowała chrześcijańską modlitwę posługując się m.in. przekręconymi fragmentami wyznania wiary. Twierdziła też, że "polski naród zabił więcej Żydów niż Niemców".

Decyzją prezydenta Polacy pójdą do urn 13 października. Wybierzemy wtedy nowy skład parlamentu - 460 posłów oraz 100 senatorów.