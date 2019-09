Wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna zapowiada wygraną opozycji

- Trzy ugrupowania opozycyjne - KO, SLD i PSL - w wyborach do Sejmu osiągną razem więcej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość - stwierdził na konferencji w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) Grzegorz Schetyna. Przewodniczący PO liczy na uzyskanie większości w Senacie.

Schetyna jest także przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość nie osiągnie większości konstytucyjnej. - Nie mam co do tego złudzeń. Ale to oczywiście zależy od mobilizacji i dobrego przeprowadzenia dwóch ostatnich tygodni kampanii wyborczej - podkreślił przewodniczący PO.

Wybory parlamentarne. Opozycja może wygrać?

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej na konferencji w Starachowicach stwierdził, że w wyborach do Senatu "obstawia zwycięstwo kilkoma mandatami opozycji demokratycznej". - Natomiast jeśli chodzi o Sejm to trzy ugrupowania opozycyjne - Koalicja Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej i PSL - osiągną razem więcej niż Prawo i Sprawiedliwość - mówił lider PO pytany o wynik wyborów parlamentarnych.

Schetyna prawdopodobnie powoływał się na tajne sondaże, o których w środę w programie WP "Tłit" mówił Marek Migalski. - Jeśli różnica między PiS a KO jest ok. 10-procentowa, to znaczy, że wspólny wynik KO, Lewicy i PSL-u może dać więcej niż 231 mandatów, a to oznaczałoby, że jest szansa, by odsunąć PiS od władzy - wyjaśniał kandydat KO.