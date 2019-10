Wybory parlamentarne 2019. Będzie kolejna debata. KO rozważa wystawienie Kidawy, PiS niezadowolone z Sasina

Debata w TVP nie jest ostatnią przed 13 października. Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejna debata z udziałem pięciu komitetów wyborczych. Zorganizuje ją telewizja TVN, która ma "naciskać", by Koalicję Obywatelską reprezentowała Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka KO na premiera.

To będzie kolejna szansa dla opozycji, by jeszcze bardziej zmobilizować wyborców do pójścia na wybory.