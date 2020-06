Wybory. Najnowszy sondaż partyjny. PiS z samodzielną większością w Sejmie

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Na to ugrupowanie głosować zamierza 28,4 proc. ankietowanych. To oznacza wzrost o 2,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Sondaż parlamentarny.

Taki rozkład poparcie daje 231 mandatów PiS - cztery mniej niż w poprzednich wyborach do Sejmu jesienią 2019 r. KO wprowadziłaby do Sejmu 137 posłów (to trzy mandaty więcej), zaś Koalicja Polska - 40 (to o dziesięć więcej niż obecnie). Z kolei Lewica może liczyć na 35 miejsc w izbie niższej parlamentu (o czternaście mniej), a Konfederacja – 16 (o pięć więcej). Jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej.