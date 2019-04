Wybory do PE 2019. Jerzy Janoska wieszał na szubienicach portrety polityków PO. Teraz kandyduje

Jerzy Janoska - jeden z narodowców, którzy w 2017 roku w Katowicach wieszali na szubienicach portrety europosłów PO - będzie kandydował w wyborach do PE z list Konfederacji KORWiN, Braun, Liroy i Narodowcy.

Tuż po tym zdarzeniu Janoska w wywiadzie dla Polsat News przyznał: – Nie spodziewaliśmy się takiego szumu wokół tego happeningu. Mimo że był to dość ostry wyraz, zrobiłbym to jeszcze raz, aby zaznaczyć przekaz, z jakim szliśmy, czyli sprzeciwem wobec współczesnej targowicy.

W ostatnich wyborach parlamentarnych Jerzy Janoska startował z list Kukiz'15 do Sejmu, ale nie zdobył mandatu. Sprzeciwiał się przyjmowaniu islamskich uchodźców, adopcji dzieci przez osoby homoseksualne i wprowadzeniu euro.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach od półtora roku prowadzi śledztwo w sprawie skandalicznego happeningu narodowców. Chociaż policja zabezpieczyła nagrania z przebiegu pikiety i przesłuchała wszystkich jej uczestników, nikomu nie przedstawiono dotąd zarzutów. Postępowanie przedłużono do 26 maja. Czyli do dnia wyborów do PE.