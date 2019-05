Wybory do Parlamentu Europejskiego. Magdalena Środa ostro o Grzegorzu Schetynie

- Koalicja Europejska przegrała przez męską politykę Schetyny – mówi Wirtualnej Polsce prof. Magdalena Środa. I dodaje, że Jarosław Kaczyński stawiając na kobiety okazał się bardzie nowoczesnym politykiem niż lider PO.

Koalicja Europejska przegrała z PiS. Po przeliczeniu 99 proc. głosów osiągnęła wynik sięgający 38,29 proc. PiS uzyskało 45,57 proc. - Było mnóstwo błędów po stronie Koalicji Europejskiej. Wszystko przez tę męską politykę Schetyny. Nie ma wątpliwości, że jesteśmy krajem, który lubi autorytaryzm. Krajem, który jak wybiera wodza, to jest mu posłuszny, niezależnie od tego, co się dzieje. Wygląda na to, że musimy się z tym pogodzić – mówi prof. Środa.