Wybory do Europarlamentu 2019. Jak sprawdzić poglądy partii politycznych?

Przed oddaniem głosu w wyborach do Europarlamentu, warto poznać poglądy partii politycznych. Wbrew pozorom może to nie być zadanie łatwe, szczególnie gdy partia lub komitet nie mają w interesie podania wprost odpowiedzi na konkretne pytania. Często spotykanym zjawiskiem jest ukrywanie dokumentów programowych głęboko na stronach internetowych, dopasowywanie przekazu do chwilowych nastrojów społecznych lub po prostu niewyrażanie stanowiska w wybranych kwestiach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory do Europarlamentu 2019. Poglądy partii politycznych w Latarniku Wyborczym. (PAP, Fot: Marcin Obara)

Wybory do Europarlamentu 2019. Dlaczego warto znać program partii politycznej?

Znajomość poglądów partii politycznych jest szczególnie ważna przed wyborami, ponieważ wiedza na temat pełnych i aktualnych programów partii będzie pomocna przy wyborze ugrupowania, na które oddamy swój głos. Według przeprowadzonych kilka lat temu na zlecenie Fundacji Batorego przez pracownię CBOS badań, aż 62% osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że „ogólnie rzecz biorąc, w Polsce podczas wyborów nikt nie dba o to, by dostarczyć zwykłym ludziom wszystkie informacje niezbędne do dokonania mądrego wyboru”. Oznacza to, że większość wyborców czuje się niedoinformowana, a skutkiem takiego stanu rzeczy jest między innymi niska frekwencja wyborcza - w ostatnich wyborach Europarlamentu w 2014 roku było to 23,83%, co dało Polsce trzeci najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej.

Wybory do Europarlamentu 2019. Informacje o poglądach partii politycznych

Istnieją jednak środowiska, które działają na rzecz upowszechnienia wiedzy o prawdziwych poglądach partii politycznych i umożliwienia obywatelom oddania świadomego, zgodnego z własnymi przekonaniami głosu. Przykładem takiej inicjatywy jest Latarnik Wyborczy – internetowe narzędzie przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wypełnienie składającego się z 24 zamkniętych pytań testu zajmuje kilka minut i pozwala nie tylko porównać swoje poglądy z faktycznymi deklaracjami komitetów wyborczych, ale również zapoznać się z przygotowanymi przez partie szczegółowymi wyjaśnieniami. Latarnik Wyborczy wypełnić można na stronie latarnikwyborczy.pl