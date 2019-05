wybory do parlamentu europejskiego

Wybory do Europarlamentu 2019. Jak głosować? Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie?

Wybory do Europarlamentu odbędą się w najbliższą niedzielę. 26 maja do urn będą mogli powędrować wszyscy Polacy posiadający prawo do głosowania. Jak głosować? Jakie dokumenty trzeba okazać w lokalu wyborczym?

Wybory do Europarlamentu 2019. Jak głosować? (iStock.com)

Wybory do Europarlamentu 2019. Jak głosować?

Biorący udział w wyborach do Europarlamentu powinni 26 maja wybrać się do lokali wyborczych. Zagłosować będzie można w godzinach 7-21, chyba że PKW postanowi wydłużyć godziny otwarcia lokali wyborczych.

Jak głosować? W lokalu komisja wyda głosującemu kartę do głosowania. Będą na niej wypisani kandydaci, którzy startują w danym okręgu wyborczym. Żeby oddać ważny głos, wystarczy postawić znak X, w obrębie kratki, przy nazwisku kandydata, na którego chcemy zagłosować. W wyborach do Parlamentu Europejskiego znak X stawiamy przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Wybory do Europarlamentu 2019. Kto może głosować?

W wyborach do Europarlamentu może wziąć udział każdy obywatel Polski i Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Osoba głosująca musi posiadać czynne prawo wyborcze.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego swojego głosu nie mogą oddać osoby niepełnoletnie oraz ubezwłasnowolnione. Głosować nie mogą również osoby pozbawione praw wyborczych lub praw publicznych.

Wybory do Europarlamentu 2019. Jakie dokumenty zabrać?

Aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający naszą tożsamość. Dokument musi zawierać nasze imię, nazwisko oraz zdjęcie. Do dokumentów potwierdzających tożsamość zalicza się m.in.: