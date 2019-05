Wybory do Europarlamentu 2019. Intensywna ostatnia prosta kampanii

Wybory do Europarlamentu lada moment. Kandydatom zostało już tylko kilkanaście godzin, by przekonać do siebie wyborców. Czy walczą do końca, czy może uznali, że już wystarczy? Relacjonujemy ostatni dzień kampanii - wyścigu do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do Europarlamentu. Polacy głosują w niedzielę (East News, Fot: Łukasz Kalinowski)