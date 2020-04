Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz dementuje sugestie dotyczące Jarosława Gowina

- Jedyne, co oferujemy (Jarosławowi Gowinowi - red.), to przystąpienie do frakcji zdrowego rozsądku, która zagłosuje za przesunięciem terminu wyborów 10 maja, żeby odbyły się w terminie bezpiecznym, w którym będzie można rzetelnie je przeprowadzić - powiedział w rozmowie z RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz.