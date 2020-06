Wybory 2020. Większość Polaków chce zagłosować 28 czerwca

-Zgodnie z naszymi informacjami Senat nie będzie przedłużał prac nad ustawą i szybko trafi ona do Sejmu. To oznacza, że już w najbliższy wtorek lub środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozpisze wybory prezydenckie i kampania będzie mogła ruszyć pełną parą- podkreśla Rzeczpospolita.

Jak przekonuje PiS, aby zdążyć z całym procesem wyborczym przed końcem kadencji Andrzeja Dudy, pierwszą turę wyborów należy zorganizować najpóźniej 28 czerwca. Okazuje się, że termin ten popiera znaczna większość ankietowanych w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. 56,6 proc. jest zdania, że wybory powinny odbyć się właśnie 28 czerwca. 6 proc. chce, by był to lipiec, a 6,5 proc. wskazało na sierpień, 7,3 proc. ankietowanych zagłosowało na wrzesień, a na październik zaledwie 5,8 proc. Ponadto 9 proc. chce, aby był to listopad lub późniejszy termin. 8,8 proc. pytanych nie ma zdania.