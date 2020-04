Wybory 2020. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik: jesteśmy dzisiaj jak na wojnie

- Jaka jest alternatywa? To jest alternatywa polegająca na chaosie i anarchii. Kadencja prezydenta kończy się 6 sierpnia i od 7 sierpnia nasz kraj byłby w sytuacji, w której nie byłoby najważniejszego organu władzy wykonawczej. To sytuacja niedopuszczalna - przekonywał wiceminister sprawiedliwości w rozmowie z Konradem Piaseckim w "TVN24".

Pytany o to, czy w Polsce powinien zostać wprowadzony stan wyjątkowy, Wójcik stwierdził, że "nie ma do tego podstaw". Zarzucił też politykom opozycji nieumiejętność prowadzenia kampanii wyborczej.

Wybory 2020. Michał Wójcik skomentował słowa szefa PKW

Wiceminister odniósł się też do wypowiedzi szefa PKW Sylwestra Marciniaka , który oznajmił, że "że w pełnym zakresie nie uda się przeprowadzić wolnych wyborów" 10 maja.

- Nie wiem w odniesieniu do czego ono się odnosiło. Być może odnosiło się do samorządów, tych które wbrew prawu nie chcą dzisiaj przekazywać danych z rejestrów. Być może o to chodziło - powiedział wymijająco Michał Wójcik o zdaniu przewodniczącego PKW.