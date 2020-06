Wybory 2020. Szymon Hołownia napisał listy do szefów TVN-u i Polsatu

Kandydat w wyborach prezydenckich chce, by doszło do niej przed I turą wyborów. I podkreśla, że zorganizowana w środę przez TVP debata cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców. Hołownia zauważył jednak, że przeprowadzono ją w niewłaściwy sposób. "W debacie prezydenckiej powinny być poruszane kwestie w bezpośredni sposób dotykające dziś obywateli Rzeczypospolitej, to o nich powinniśmy dzisiaj przede wszystkim rozmawiać" - napisał na Facebooku

Wcześniej z podobnym apelem wystąpił Krzysztof Bosak. - Apeluję do Polsatu, by nie odwoływał swojej debaty. Apeluję do TVN-u, aby nie rezygnował ze swojej debaty. Apeluje do mediów katolickich, aby nie oddawały walkowerem szansy organizowania debat: mam tu na myśli telewizję Trwam, rozgłośnie katolickie, prasę katolicką - powiedział kandydat Konfederacji.