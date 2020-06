Wybory 2020. Stanisław Żółtek - program wyborczy i postulaty kandydata na Prezydenta RP

Wybory 2020. kim jest Stanisław Żółtek?

Stanisław Żółtek - program wyborczy. Wybory 2020

"Naszym celem jest suwerenna Rzeczpospolita, rządzona sprawnie w systemie prezydenckim, z niezawisłymi sądami i stabilnym pieniądzem, czynnikami tworzącymi niezbędne podstawy trwałego rozwoju gospodarczego. Silna, świetnie wyszkolona i zdolna do szybkiego reagowania armia zagwarantuje nam bezpieczeństwo. Polska której pragniemy, to państwo bez zbędnej biurokracji, stojące na straży wolności obywatelskich” – tak w skrócie pisze o swoich założeniach programowych Stanisław Żółtek, kandydat na prezydenta Polski.

Ponadto Stanisław Żółtek mówi o ograniczeniu do minimum liczbę aktów prawnych regulujących życie obywateli – uważa, że prawo musi być przejrzyste, proste i zrozumiałe dla każdego człowieka. Zakłada także ujednolicenie sądownictwa, bez wydzielania specjalnych trybunałów oraz ograniczenie kosztów utrzymania państwa, poprzez zmniejszenie biurokracji i "wtrącania się rządu we wszystkie sprawy obywateli”. Co istotne, Żółtek postuluje również, że Sejm powinien kierować się następującą zasadą przy nakładaniu podatków: "jak najmniej pieniędzy w budżecie, a jak najwięcej w kieszeni obywatela”.