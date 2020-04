Wybory 2020. Są szczegóły debaty prezydenckiej w TVP

Wybory 2020. Wszystko wskazuje na to, że mimo epidemii koronawirusa odbędą się w pierwotnym terminie, czyli 10 maja. Cztery dni wcześniej kandydaci zaprezentują się w debacie na antenie TVP1. Czego można się po niej spodziewać?

Wybory w obliczu epidemii budzą ogromne emocje. PiS nie chce ich przesunięcia. Początkowo chciał, by korespondencyjnie głosowały jedynie osoby objęte kwarantanną i te, które należą do grupy ryzyka - czyli po 60. roku życia. Później jednak zaproponował, by w ten sposób głosowali wszyscy. Sejm przyjął ustawę, teraz pracuje nad nią Senat.