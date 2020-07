Wybory 2020. Przewodniczący komisji agitował? Został ukarany mandatem

Cisza wyborcza to czas, gdy wyborcy mogą na spokojnie zastanowić się, na kogo chcą głosować. Nic i nikt nie może na nich w tym czasie wywierać jakiejkolwiek presji. Trwa do zakończenia głosowania, czyli przynajmniej do godziny 21. Przez ten czas nie wolno agitować na rzecz żadnego z kandydatów.