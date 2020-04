Wybory 2020. Prokurator Ewa Wrzosek na antenie dowiedziała się o postępowaniu dyscyplinarnym

Wybory 2020 według wielu Polaków budzą wątpliwości, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo. Taki lęk ma też osoba, która złożyła zawiadomienie w tej sprawie prokuratury. - Było lakoniczne, były w nim wyrażone obawy o bezpieczeństwo. Przeprowadziłam postępowanie przygotowawcze, zapoznałam się m.in. z opinią epidemiologów. I uznałam, że zebrane przeze mnie dokumenty dawały postawę do wszczęcia śledztwa - mówiła prokurator Ewa Wrzosek na antenie TVN 24.

- Już mam trzy postępowania dyscyplinarne za wypowiedzi broniące sądów. Jest to bolesne, każdy prokurator ślubował stanie na straży prawa i praworządności. Mam nadzieję, że nie zostanę pozbawiona prawa do obrony - mówiła Wrzosek. Zaapelowała też do koleżanek i kolegów prokuratorów.