Wybory 2020. Paulina Kosiniak-Kamysz wspiera męża podczas kampanii. Kim jest żona kandydata na prezydenta?

Paulina Kosiniak-Kamysz wspiera męża

W kampanii wyborczej Paulina Kosiniak-Kamysz już kilka razy zabierała głos. Krytykowała obecną Pierwszą Damę, która milczy i nie komentuje politycznych spraw. - Chciałabym być głosem kobiet. Pani prezydentowa nie zabierała głosu w ważnych sprawach, a wiem, że kobiety na to liczyły. Powinno być coś takiego jak solidarność jajników - powiedziała w TVN24 żona Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Paulina Kosiniak-Kamysz obecna była także na konwencji Władysława Kosiniaka-Kamysza w Opolu. - Przed nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. W niej kierujemy się sercem, nie kalkulacjami. Pokażmy z kim jesteśmy naprawdę, w jaką Polskę wierzymy. Zagłosujcie na Władka - apelowała do wyborców.

Kim jest Paulina Kosiniak-Kamysz?

Paulina Kosiniak-Kamysz to żona kandydata Koalicji Polskiej - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz 15 w wyborach prezydenckich, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Głośno o małżonce polityka zrobiło się podczas kampanii wyborczej. W trakcie jednej z konwencji w Jasionce mówiła do swojego męża "chodź tygrysie, scena jest twoja", co na jakiś czas stało się przydomkiem kandydata.