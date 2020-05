Wybory 2020. Marek Pęk: PO zależy na czasie, obstrukcji w Senacie nie będzie

Senator z Małopolski zarzucił, że "prace Senatu pisane są przez Borysa Budkę". - Marszałek Senatu realizuje plan opozycji. Ale wydaje się, że PO nie ma interesu politycznego aby przeciągać prace nad ustawą wyborczą. Sam Tomasz Grodzki nie jest szczególnie negatywną osobą, ale przyznam że w poprzedniej kadencji szczególnie się nie wyróżniał. Ja - jako wicemarszałek - będę robił wszystko, aby nie dopuścić do działań obstrukcyjnych - zapewniał Marek Pęk.

Według niego "Senat chce być nowym ośrodkiem władzy, a to nie służy polskiemu państwu". - Niespójność i dwugłos jest nieczytelny dla naszych sojuszników. Przypominam, że Senat powinien zostać izbą zadumy i refleksji, ale trzymać się w ramach swoich uprawnień - tłumaczył.

Polityk PiS odniósł się także do wymiany kandydatów PO na prezydenta Polski. - Dla mnie to taki trick wyborczy (...). PO będzie chciała rozgrzać agresywne emocje na finiszu kampanii. Ja uważam, że to zaklinanie rzeczywistości i pokazuje słabość opozycji oraz jakąś forma wewnętrznej rozgrywki - oceniał wicemarszałek Senatu.