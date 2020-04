Wybory 2020. Koalicja Obywatelska składa do NIK wniosek ws. przygotowań

I dodała, ze jej zdaniem mamy do czynienia z "aferą o charakterze kryminalnym". Wtórował jej Robert Kropiwnicki. Polityk uważa, że premier Mateusz Morawiecki i wicepemier Jacek Sasin "uparcie dążą do likwidacji wolnych wyborów w Polsce z uporem godnym pionierów radzieckich, którzy utrwalali komunistyczną władz".

- Ta władza robi wielką hucpę, likwidując wolne wybory, wprowadzając tryb kopertowy, z kopertami, które sami dostarczą, może część wypełnią i policzą. To wielkie oszustwo i z tego względu będziemy składać zawiadomienie do NIK w sprawie kontroli tego - zaznaczył.

Wybory prezydenckie 2020. Cezary Tomczyk mówi o "farsie"

Poseł Cezary Tomczyk podkreślił, że "każdy, kto bezprawnie będzie drukował karty do głosowania, będzie w Polsce przestępcą, tak mówi polskie prawo, tak mówi konstytucja". - Dzisiaj chcemy powiedzieć jasno, że złożymy zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie w związku z przestępstwem wyborczym. To, co dzieje się na naszych oczach, to po prostu farsa - uznał.