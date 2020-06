Wybory 2020. Jak głosować? Co trzeba zrobić, by oddać głos w wyborach prezydenckich?

Wybory 2020. Jak głosować?

W obu procedura oddania głosu jest podobna. By głos był ważny należy wskazać jednego kandydata na karcie wyborczej. W kratce obok jego nazwiska należy postawić znak "X". Muszą to być dwie przecinające się linie.

Wybory 2020. Jak wygląda głosowanie korespondencyjne?

W dniu wyborów, w godzinach głosowania (od 7:00 do 21:00) zanieś kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.

Wybory 2020. Jak prawidłowo zagłosować w lokalu wyborczym?

W wyborach prezydenckich 2020 można zagłosować tradycyjnie lub korespondencyjnie. Do lokalu wyborczego musisz zabrać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), który należy okazać komisji przed pobraniem karty do głosowania. Następnie na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata (muszą to być dwie przecinające się linie). By głos był ważny należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.