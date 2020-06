W wyborach prezydenckich 2020 można głosować na dwa sposoby: tradycyjnie w lokalu wyborczym oraz korespondencyjnie. Sprawdź, jak oddać głos, żeby był ważny i do której czynne są lokale wyborcze.

Wybory 2020. Jak głosować?

Ustawa pozwala na głosowanie w wyborach prezydenckich na dwa sposoby:

tradycyjnie, przez udanie się do lokalu wyborczego

w sposób korespondencyjny

Zarówno w przypadku głosowania tradycyjnego jak i korespondencyjnego na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata (muszą to być dwie przecinające się linie). By głos był ważny należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.

Znalezienie właściwego lokalu wyborczego jest ważne. W wyborach 2020 można zagłosować lub przynieść kopertę zwrotną z głosowania korespondencyjnego tylko w miejscu zameldowania. Wyjątkiem są osoby, które złożyły wnioski o zmianę rejestru wyborców, spisu wyborców lub otrzymały zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania. Właściwy lokal wyborczy można znaleźć na stronie wybory.gov.pl w zakładce 'Wyszukiwarka obwodów'.

Zobacz też: Wybory 2020. Jak głosować, żeby głos był ważny - PKW

Wybory 2020. Jak głosować korespondencyjnie?

Wyborcy, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego, otrzymali na swoje adresy zamieszkania pakiet wyborczy (kartę do głosowania, kopertę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną i instrukcję jak zagłosować).

Kopertę zwrotną z wypełnioną kartą do głosowania należało odnieść najpóźniej do piątku 26 czerwca do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców. Do piątku 26 czerwca kopertę zwrotną można było również dostarczyć do właściwego dla twojego adresu zameldowania urzędu gminy.

Ci, którzy głosują korespondencyjnie, kopertę zwrotną mogą odnieść osobiście (lub poprosić o to inną osobę) także w dniu pierwszej tury wyborów prezydenckich. Kopertę zwrotną z wypełnioną kartą do głosowania należy przynieść do właściwego lokalu wyborczego (od 7:00 do 21:00), zgodnego z twoim spisem wyborców.

Wybory prezydenckie 2020. Do której czynne lokale wyborcze?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020 trwa w niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze są czynne od godziny 7:00 do 21:00. W wyjątkowych sytuacjach PKW może zarządzić wydłużenie godzin pracy lokali wyborczych.

Wybory 2020. Lista kandydatów

W pierwszej turze wyborów prezydenckich 2020 startuje 11 kandydatów. Prezentujemy listę kandydatów: