Wybory 2020. Incydent na spotkaniu z Trzaskowskim. Sławomir Nitras do dyrektora z TVP: "Podam pana do sądu"

Sławomir Nitras napisał w mediach społecznościowych, że mężczyzna kopnął członka sztabu Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem Jarosława Olechowskiego, szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, " Nitras kłamie". Odpowiedź posła KO była niemalże natychmiastowa. "Podam pana do sądu za te słowa. Do zdarzenia doszło w środku, już w budynku. Działo się to na oczach ludzi. Są świadkowie", napisał.

TVP zaprzecza słowom Nitrasa

W sprawie głos zabrał również Cezary Tomczyk, szef sztabu Trzaskowskiego. Polityk odniósł się do wpisu Olechowskiego, który zarzucił posłowi PO kłamstwo i opublikował film dokumentujący całe zajście. Tomczyk napisał, że reportera TVP zatrzymała i wyprowadziła policja. "A to, że funkcjonariusz TVP kopał członka sztabu Trzaskowskiego to po prostu skandal. Świetna praca Polska Policja. To policja obezwładniła funkcjonariusza TVP", dodał.