Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jak wygląda? Jaki złożyć wniosek?

Jeśli chcesz uczestniczyć w wyborach prezydenckich 2020 poza miejscem zameldowania, musisz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców lub dopisanie do spisu wyborców. Jak to zrobić?

Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Kodeks wyborczy zezwala na głosowanie w wyborach poza miejscem zamieszkania. Jest kilka prawnych możliwości, ale trzeba spełnić określone w ustawie warunki. Jedną z takich możliwości jest złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. Mogą to zrobić osoby, które na stałe mieszkają w gminie, w której nie są zameldowane, a chcą wziąć udział w wyborach. Jak to zrobić?

W przypadku złożenia tego wniosku, do rejestru wyborców zostaniesz wpisany na stałe, a nie tylko do wyborów 2020. Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony internetowej gov.pl (TUTAJ) albo bezpośrednio w urzędzie gminy, w której mieszkasz. Usługa jest bezpłatna. Urząd decyzję o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców podejmuje w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

Wybory 2020. Kto może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców?

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć osoba, która:

skończyła 18 lat i ma prawa wyborcze,

mieszka na stałe w gminie, w której nie jest zameldowana,

mieszka na stałe w gminie, ale nigdzie w Polsce nie jest zameldowana.

Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zameldowania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Z kolei jeśli w dniu wyborów będziemy poza gminą, w której jesteśmy zameldowani (na przykład wakacje albo delegacja), a chcemy wziąć udział w wyborach 2020, to musimy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Najpóźniej do wtorku 23 czerwca.

Dopisanie się do spisu wyborców dotyczy tylko najbliższych wyborów. Spis wyborców przygotowuje się bowiem tylko na potrzeby konkretnych wyborów. Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony internetowej gov.pl (TUTAJ) albo bezpośrednio w urzędzie gminy, w której chce się głosować.

Wybory 2020. Kto może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek może złożyć osoba, która:

ma skończone 18 lat,

ma prawa wyborcze,

chce głosować w innym obwodzie głosowania w gminie, w której mieszka na stale,

chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,

nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

Wybory 2020. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich

Jeśli w dniu wyborów będziemy poza gminą, w której jesteśmy zameldowany, a chcemy wziąć udział w wyborach prezydenckich, to możemy złożyć wniosek (najpóźniej do 26 czerwca) o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach 2020. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wybory 2020. Kiedy odbędą się wybory?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020 odbędzie się w niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne w całym kraju od 7:00 do 21:00. Ewentualną drugą turę zaplanowano na niedzielę 12 lipca.

