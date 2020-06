Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jak wniosek złożyć?

Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zameldowania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Jeśli w dniu wyborów będziesz poza gminą, w której jesteś zameldowany (np wakacje albo delegacja), a chcesz wziąć udział w wyborach 2020, to musisz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Uczynić to można najpóźniej do wtorku 23 czerwca. Dopisanie się do spisu wyborców dotyczy tylko najbliższych wyborów.