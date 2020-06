Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Wybory 2020. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich

Jeśli w dniu wyborów będziemy poza gminą, w której jesteśmy zameldowany, a chcemy wziąć udział w wyborach prezydenckich, to możemy złożyć wniosek (najpóźniej do 26 czerwca) o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach 2020. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.