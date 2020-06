Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne. Jak złożyć wniosek?

Wybory 2020. Kto może głosować korespondencyjnie?

Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne - terminy zgłoszeń

Wybory 2020. Kiedy i gdzie dostarczyć pakiet wyborczy?

Do piątku 26 czerwca należy wrzucić kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców albo zanieść kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).