Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne. Jak głosować? Procedura głosowania korespondencyjnego

Wybory 2020. Co to jest głosowanie korespondencyjne?

Nowelizacja kodeksu wyborczego zakłada możliwość udziału w tegorocznych wyborach prezydenckich zarówno w sposób tradycyjny, oddając głos w lokalu wyborczym, jak i poprzez głosowanie korespondencyjne. Co to jest głosowanie korespondencyjne?

Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne. Jak wygląda procedura głosowania?

Do piątku 26 czerwca należy wrzucić kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców albo zanieść kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu). Na karcie należy zaznaczyć "X" w kratce przy nazwisku jednego z kandydatów